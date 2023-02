Nécessité d’assurer l’équilibre dans la résolution des problématiques du secteur agricole

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, réuni samedi avec le Président de l’UTAP, Noureddine Ben Ayed, a souligné l’impératif d’assurer l’équilibre nécessaire, dans la mise en place des grandes lignes pour résoudre les problématiques présentées par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), d’autant plus que plusieurs revendications n’ont pas été satisfaites, dont l’augmentation du prix du lait lors de la production.

Dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture a souligné que les deux parties ont évoqué les préoccupations des agriculteurs et des marins-pêcheurs, ainsi que les difficultés vécues par certaines filières.

Le ministre a souligné l’obligation de renforcer et de développer l’action commune entre le ministère et l’organisation agricole pour promouvoir les secteurs agricole et de la pêche.

De son côté, Ben Ayed a exprimé sa détermination pour réagir avec la démarche du ministère de l’agriculture.

Il convient de rappeler que, l’UTAP avait demandé, en janvier 2023, au gouvernement de concrétiser une hausse urgente du prix de réception du lait auprès de l’agriculteur, d’au moins 800 millimes par litre, avec l’intervention de l’État pour subventionner les produits fourragers importés, dont les prix ont marqué une hausse record.