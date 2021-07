Nécessité de permettre au secteur privé de couvrir les coûts de la vaccination anti-covid 19

La Confédération des entreprises Citoyennes Tunisiennes (CONECT) a appelé le gouvernement à permettre au secteur privé de couvrir les coûts de la campagne de vaccination anti-covid 19 pour les fonctionnaires et les employés des entreprises, afin de réduire les pertes humaines et limiter la grave détérioration de l’économie tunisienne.

La Conect a tiré la sonnette d’alarme sur la lenteur de la campagne de vaccination, appelant le gouvernement à procéder à une vaccination globale et rapide de toutes les tranches d’âge de la population.

La Confédération a exprimé, dans un communiqué publié vendredi, sa profonde préoccupation face à l’évolution de la crise sanitaire dans le pays et ses graves répercussions sur la vie de nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, dans tous les domaines, d’autant plus que la propagation de l’épidémie représente un danger au niveau humain, ayant des conséquences socio-économiques sévères.

La Conect a réitéré sa demande urgente d’accélérer le processus de vaccination pour atteindre un taux de vaccination acceptable et une immunité de groupe dès que possible afin de reprendre un schéma économique normal et éviter le climat social fragile.