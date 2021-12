Nécessité d’intensifier l’inspection des unités hôtelières et le suivi des mécanismes d’auto-assurance

Le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, a insisté sur la nécessité d’intensifier les opérations d’inspection des différentes unités hôtelières qui s’apprêtent à accueillir les touristes locaux et étrangers pour célébrer la fin de l’année administrative 2021.

Lors d’une réunion périodique tenue, mardi à distance, par la cellule de crise et de vigilance, le ministre a mis l’accent sur l’impératif é d’accorder une importance particulière au respect du protocole sanitaire et le port du pass-vaccinal, outre le contrôle du système d’auto-assurance au sein de ces établissements touristiques.Les recettes du secteur touristiques ont connu une hausse de 6% au cours de l’année 2021, selon les déclarations de Belhassine le 22 décembre 2021, avec une nette amélioration de 23% du nombre de touristes et de 30% du nombre de nuitées par rapport aux performances de l’année 2020.Avec la célébration de la nouvelle année administrative, la Tunisie verra une amélioration des indicateurs touristiques à travers la hausse du nombre de visiteurs soit de l’intérieur ou de l’extérieur du pays, outre la performence qui devrait etre enregistré par le secteur du tourisme saharien à travers l’organisation de plusieurs manifestations touristiques.