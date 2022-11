Néji Ghandri, et l’Amen Bank font bouger le business en Tunisie

C’est sous l’égide du CBF, que l’Amen Bank avait été le partenaire officiel du Sommet de la Francophonie et du Forum Economique de la Francophonie, qui se sont tenus à Djerba. Par cette action communautaire, l’Amen a mis en exergue son implication dans le process de digitalisation de ses activités et services bancaires, au profit de ses clients et ses partenaires. Sous le slogan : « Banques connectées, Banques au Sommet », l’Amen Bank et les autres banques participantes, avaient pu démontrer leur responsabilité dans le financement de l’économie nationale mais aussi à l’international, à travers l’accompagnement de leurs clients en dehors des frontières tunisiennes. Néji Ghandri, le Président du Directoire d’Amen Bank a d’ailleurs été élu parmi les meilleurs Managers, qui ont fait bouger le business en Tunisie par Entreprises Magazine – Edition Novembre 2022.

