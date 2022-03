Néjib Chouk expose à la Cité de la Culture « Portraits d’Oliviers Millénaires »: Des clics qui claquent avec « Musée Joossour »

Connu pour sa passion démesurée pour les pierres et ses innombrables réflexions artistiques autour de l’olivier centenaire de son pays, l’artiste photographe Néjib Chouk sera présent du 20 mars au 1er avril 2022 à la Cité de la Culture Chedly Klibi avec son exposition photos « Portraits d’oliviers millénaires » …et autant de découvertes de clics qui claquent sur l’univers de ces êtres vivants à part entière selon l’expression de l »architecte installé à Bruxelles Chawki Dachraoui, grand collectionneur de photos et cartes postales anciennes -à son actif près de 60 mille- et co-fondateur de l’association « Musée Joossour » (organisateur de l’événement), présidée par Najet Ghariani.

Depuis le temps qu’il s’est intéressé comme il l’a exprimé à l’attitude de l’olivier centenaire, à sa posture, à la texture de sa peau, à la grâce de ses bas-reliefs ou ses sculptures, ce passeur-capteur de mémoire a eu la conviction que cet arbre, enraciné dans les chiffres romains des siècles, possède une certaine forme d’intelligence. Selon lui Il est fort probable que l’olivier soit capable de mémoriser et exposer autour de son tronc, des oeuvres picturales digne des grands. Sa peau joue des couleurs, manipule des textures et des reliefs, pour illustrer la grâce des hommes, la familiarité des animaux, l’horreur des despotes, ou sa propre douleur inspirée de nos remarquables expressions faciales, écrit-il .

« Des arbres sur la toile? comme vous, j’ai en vue des lianes et des liens, ils sont certes fabuleux, car ils s’expriment par leurs tailles ou le tortillement de leurs branches, mais aucun arbre hormis l’olivier, ne prend sa peau pour une cimaise. (murs d’une galerie d’art) » a-t-il noté.

Pour Néjib Chouk, dépositaire de près de quarante mille photos, fruit de ses clics photographiques durant près d’une trentaine d’années, l’olivier a un nom, une histoire, une image, une grandeur, une nationalité… L’olivier comme il en témoigne est comparable à un plasticien-né, il suffit de s’en approcher pour s’en convaincre.

Se glissant dans la peau de l’olivier, l’exposition est organisée par l’association « Musée Joossour » qui, depuis sa création en 2020 , s’est fixée pour objectif de mettre en valeur notre patrimoine matériel et surtout immatériel dont la Tunisie est riche.en oeuvrant notamment à répertorier les oliviers centenaires et millénaires afin de les exhumer de l’oubli dans lequel ils ont sombré faute de lumière et de reconnaissance

Né en 1953, Nejib Chouk débute sa carrière en 1976 dans divers journaux tunisiens. Il a à son actif 10 expositions personnelles avec acquisitions du ministère des affaires culturelles.

Artiste photographe médaillé au concours du 72 ème festival International de photographie du japon 2012, il est le fondateur des Editions Mirage avec 80 millions de cartes postales éditées.

Auteur de 6 livres touristiques (texte et photos), il a participé avec ses photos à plusieurs beaux livres de la Tunisie. A son actif également une banque d’images, forte de 100 000 diapos et fichiers numériques. Il est également membre fondateur des artistes photographes de Tunisie.