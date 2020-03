N’est-il pas temps que Fakhfakh dise au peuple ce qu’il fait des 2,2 Milliards DT d’aides ?

On ne connaît pas encore le chiffre des dons au fonds 1818, le gouvernement faisant encore les comptes au fur et à mesure des pressions et des menaces sur les milieux d’affaires pour en donner toujours plus. Chez les particuliers, la commission chargée d’organiser la récolte annonçait samedi 2.217.530 DT (la dame parlait en millimes, pour pouvoir dire deux milliards. Elle ignorait que l’unité de compte officielle est le dinar et non le millime). Les banques ont donné plus de 112 MDT. On ne sait pas combien les entreprises ont donné, le gouvernement n’en dit rien et Mohamed Abbou disait la semaine dernière que ce n’était pas assez. Il n’a pas dit combien, lui, avocat et propriétaire foncier de son propre aveu, a donné.

Selon un décompte fait par Melik Guellaty sur sa page, « on a reçu 250 millions d’euros de l’UE, 50 millions d’euros de l’Italie, le déblocage immédiat d’un fonds spécial de 400 millions $ du FMI et le fonds 1818 a récolté plus de 200 millions de nos DT. Soit un total de 670 millions d’euros, équivalent à 2,2 milliards de DT , déjà débloqués pour lutter contre la propagation du Covid 19 ». Le chiffre officiel ne devrait pas être loin, le nôtre simplement fait de l’addition de sommes publiquement annoncées, et qui excluaient en tout cas les dons et aides en nature.

Le chiffre officiel, nul ne le connaît, en dehors du gouvernement. Ne serait-il pas temps que le chef du gouvernement sorte, cette fois, pour donner au peuple les vrais chiffres des aides, saluer la solidarité des Tunisiens et exhorter ceux qui n’ont pas encore mis la main à la poche à le faire ?

Jusque-là, le discours officiel a focalisé sur les difficultés de trésorerie du pays, en menaçant celles parmi les entreprises qui réalisent de bons revenus, de mettre la main à la poche de leur propre gré, avant que l’Etat ne vienne mettre sa main dans leurs poches.

L’Etat encaisse pourtant sans donner de nouvelles sur les montants déjà encaissés, des locaux et des étrangers, ni sur ce qu’il en , jusqu’ici, fait, sur ce qu’il a jusqu’ici décaissé pour faire face au Coronavirus, objet essentiel, sinon unique du 1818 et de tous les dons que reçoit la Tunisie.

Autrement, il y aurait lieu de se demander, et à juste titre, où est allé tout cet argent. La Tunisie aurait reçu l’équivalent de 650 millions €. En face, et pour l’exemple comme le rappelait le même Melik Guellaty, « l’Espagne vient de commander pour 432 millions d’euros de matériel médical à savoir, 550 millions de masques, 11 millions de gants, 5,5 millions de tests rapides et 950 respirateurs. Dans la mesure où le montant dépensé par l’Espagne permettrait d’équiper (largement) toute l’infrastructure médicale tunisienne pour lutter contre le Covid 19, peut-on m’expliquer pourquoi il y a encore autant d’appels alarmants aux dons ?? »

Faute d’informations officielles, autant sur ce qui a été encaissé que sur ce qui a été décaissé et à quelle fin, les Tunisiens deviendraient en droit de se poser certaines questions. Des questions, telles que où sont allés ces 2,2 Milliards DT ? Où ont-ils été réellement dépensés ? Pour la lutte contre le Coronavirus et l’amélioration des conditions sanitaires de la Tunisie comme dit dans l’appel aux dons, où versés directement dans le budget et donc dépensés à bon escient ? L’heure, pour le gouvernement d’Elyes Fakhfakh, est de démontrer qu’il est réellement transparent et qu’il gère biens les deniers publics !