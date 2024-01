New Body Line toujours à zéro endettement et un CA en hausse de 9,4 %

Durant le 4ème trimestre 2023, la production en pièces de la société cotée sur la Bourse de Tunis, New Body Line (NBL) a augmenté de 12.56% avec un volume global de 144 228 pièces produites et vendues contre 128 130 pièces pour la même période en 2022. Durant cette période, NBL a aussi connu une baisse des produits basiques (-49.24%) et une augmentation des produits techniques (116.57%).

Côté Chiffre d’affaires, NBL a réalisé durant le 4ème trimestre 2023, un chiffre de 1.746.631 DT contre 1.596.295 DT pour la même période en 2022 Soit une augmentation de 9.42%. Durant l’année 2023, l’entreprise des famille Rjeb et Sfar (Karim et Nessim ) a réalisé un chiffre d’affaires de 6.580.219 DT contre 5.448.439 DT pour l’année 2022 soit une augmentation d’environ 21%.

Note importante, la société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placements substantiels