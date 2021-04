Niger : 300 milliards pour un projet de barrage

Le parlement nigérien a entériné ce 20 avril, le projet de loi autorisant la ratification d’un accord de financement pour le projet de Kandadji. Cet accord qui se compose de deux volets devrait permettre au total d’injecter environ 300 milliards dans la réalisation de cette infrastructure énergétique, rapporte Ecofin.

Dans les détails, l’accord de financement en question a été signé le 04 septembre 2020 à Niamey entre le Niger et l’Association internationale de Développement (AID). Il se décompose en un crédit d’un montant de 92 millions d’euros, soit environ 60 milliards de francs CFA, et d’une subvention d’un montant de 36 600 000 DTS, soit environ 238 milliards de francs CFA.

La finalisation du barrage de Kandadji (le tout premier barrage hydroélectrique du pays) devrait permettre au Niger de sortir de la dépendance énergétique qui se traduit par des coupures de courant intempestives en période de forte chaleur, et de rehausser son taux d’électrification qui se situe actuellement à environ 19 %, soit le plus bas de l’espace UEMOA. Le barrage devrait pouvoir faire irriguer de milliers de terres à des fins agricoles et constituer une réponse à l’insécurité alimentaire chronique.

D’un coût total estimé à environ 700 milliards de francs CFA, le projet de Kandadji est financé par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et l’Agence française de développement.