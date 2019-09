Niger-Allemagne: signature d’un accord pour renforcer la coopération militaire

Le Niger et l’Allemagne ont signé la semaine dernière, un nouveau protocole d’accord. Conclu par les ministères nigérien et allemand de la Défense, le nouveau document vise à renforcer la coopération militaire nigéro-allemande.

D’après l’agence Ecofin, le nouveau protocole d’accord concerne la formation, le conseil et l’équipement des forces armées nigériennes par le gouvernement allemand, et la mise en place des infrastructures pour les soutenir. Il intervient dans un contexte de revitalisation ces dernières années, de la coopération entre Berlin et Niamey, notamment dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Ainsi, la nouvelle coopération contribuera à améliorer davantage les capacités de la défense nationale nigérienne contre les groupes terroristes, la réaction aux crises et la résolution de situations de prise d’otages.

En octobre 2017, la chancelière Angela Merkel avait annoncé un investissement de près de 27 millions d’euros pour aider le pays d’Afrique de l’Ouest sur le plan militaire et contribuer à son développement.