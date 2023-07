Niger : Une réunion extraordinaire de l’UEMOA , dimanche

Une réunion extraordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA, consacrée à la situation politique au Niger, se tienT dimanche à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, a appris l’APS de sources officielles, à Dakar.

Cette rencontre sera suivie d’une réunion spéciale des dirigeants de la CEDEAO, sur le même sujet, selon les mêmes sources.

Les dirigeants des pays membres de l’UEMOA, l’Union économique et monétaire ouest-africaine, vont statuer sur la situation au Niger, l’un des États de cette organisation, aujourd’hui confronté à une crise politique.

L’armée a renversé le gouvernement du président démocratiquement élu du Niger, Mohamed Bazoum.

Vendredi, le chef de la garde présidentielle nigérienne, le général Abdourahamane Tchiani, s’est présenté, lors d’une allocution prononcée à la télévision publique du Niger, comme le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mis en place par les militaires pour diriger le pays.

Cette annonce acte le renversement de l’ordre constitutionnel et l’instauration d’un régime militaire.

Habitué aux coups d’État, le Niger a réussi une transition démocratique en 2021, avec l’arrivée au pouvoir de l’ancien ministre et ex-député Mohamed Bazoum, aujourd’hui entre les mains de l’armée.

Le renversement de l’ordre constitutionnel a provoqué une vague de dénonciations, au sein des institutions internationales notamment.

Mercredi, le jour du putsch, la CEDEAO condamnait »de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise de pouvoir par la force » et appelait les auteurs du putsch à libérer »immédiatement et sans condition » Mohamed Bazoum.

Les Etats-Unis d’Amérique ont également condamné le coup d’État.

L’Union africaine, les Nations unies et l’Union européenne ont fait de même. La diplomatie russe n’a pas manqué de réclamer la libération du président nigérien par les militaires