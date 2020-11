Nigeria : Au moins 110 civils tués dans une attaque

Au moins 110 civils ont été tués, samedi 28 novembre, par des djihadistes présumés de Boko Haram dans un champ du nord-est du Nigeria, selon un bilan communiqué dimanche par l’ONU, ce qui en fait une des attaques les plus meurtrières dans cette région, en proie à une sanglante insurrection djihadiste.

« Le 28 novembre, en début d’après-midi, des hommes armés sont arrivés à moto et ont mené une attaque brutale sur des hommes et des femmes qui travaillaient dans des champs à Koshobe, a déclaré le coordinateur humanitaire de l’ONU au Nigeria, Edward Kallon. Au moins 110 civils ont été cruellement tués, et de nombreux autres blessés dans cette attaque. » Originellement évalué samedi à 43 morts, le bilan avait déjà été relevé à 70 victimes par les autorités locales, dimanche dans la matinée.