Nigeria: Bola Tinubu remporte l’élection présidentielle

Le décompte des voix est enfin achevé au Nigeria. C’est Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, qui rassemble mercredi 1er mars le plus grand nombre de suffrages à la présidentielle, lui assurant la victoire, selon les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale (Inec) dans la nuit. Le candidat du Congrès des progressistes (APC) a obtenu 8,8 millions de voix, devant ses principaux rivaux, Atiku Abubakar du PDP (6,9 millions de voix) et Peter Obi du Parti travailliste (6,1 millions de voix).

Bola Tinubu obtient également 25 % des voix dans au moins deux tiers des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja, une condition nécessaire pour être déclaré vainqueur.

Plus de 87 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes samedi 25 février et le scrutin, dont la participation n’est pas encore connue, s’est globalement déroulé dans le calme. Mais de nombreux observateurs ont critiqué des retards dans le décompte et d’importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats.