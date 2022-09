Nigeria : Des centaines de djihadistes fuient vers le Niger

Des centaines de djihadistes de Boko Haram ont fui leur repaire dans le nord-est du Nigeria pour le Niger, poussés par des bombardements de l’armée et d’importantes inondations en cette saison des pluies, ont indiqué une source sécuritaire et des habitants.

Le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit vieux de 13 ans entre l’armée et les deux groupes djihadistes rivaux de Boko Haram et de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), qui a fait plus de 40v000 morts et forcé plus de deux millions de personnes à fuir.

Le conflit a essaimé au Niger, Cameroun et Tchad voisins, notamment sur les pourtours du lac Tchad à cheval sur les quatre pays.

Depuis le mois dernier, on assiste à un exode des combattants de Boko Haram hors de leur enclave de la forêt de la Sambisa, frappée par des bombardements de l’armée, a affirmé à l’AFP un haut-responsable sécuritaire nigérian.

« Cet exode s’est accélérée ces derniers jours avec l’intensification des frappes aériennes et à cause des inondations qui ont submergé plusieurs de leurs camps », a ajouté cette source qui préfère garder l’anonymat.

Lundi, un convoi de plus de 50 camions transportant des combattants de Boko Haram et leurs familles a traversé des villages sur une route reliant la forêt de la Sambisa au lac Tchad, selon plusieurs habitants de la région à l’AFP.