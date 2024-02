Nigeria : Inflation record et dévaluation du Naira

Les Nigérians font face à l’une des pires crises économiques en Afrique de l’Ouest depuis des années, déclenchée par une hausse du taux d’inflation, suite à des politiques monétaires ayant entraîné une chute de la monnaie locale à un niveau historiquement bas par rapport au dollar américain, provoquant colère et manifestations à travers le pays, note AfricaNews.

Les dernières statistiques gouvernementales publiées jeudi ont montré que le taux d’inflation en janvier a atteint 29,9 %, son plus haut niveau depuis 1996, principalement en raison de la hausse des prix alimentaires et des boissons non alcoolisées.

Le naira lui-même a encore chuté à 1 524 nairas pour 1 dollar vendredi, ce qui représente une perte de valeur de 230 % au cours de la dernière année.

Cela aggrave une situation déjà difficile, réduisant davantage les revenus et les économies tout en mettant sous pression des millions de personnes déjà aux prises avec des difficultés en raison des réformes gouvernementales ayant entraîné la suppression des subventions sur le gaz, ce qui a triplé les prix du gaz et fait augmenter les tarifs des transports.

Avec une population de plus de 210 millions d’habitants, le Nigeria n’est pas seulement le pays le plus peuplé d’Afrique mais aussi la plus grande économie du continent.

Son PIB est principalement tiré par le secteur des services, tels que les technologies de l’information et la banque, suivi par le secteur industriel, comprenant les entreprises de fabrication et de transformation, puis l’agriculture.

