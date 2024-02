Nigeria : La BAD finance une Zone du savoir

La Banque africaine de développement s’est engagée à fournir un prêt de 80 millions de dollars américains pour ce projet pionnier de zone économique spéciale piloté par l’État, conçu pour relier sur un même site, éducateurs, chercheurs, innovateurs, entrepreneurs et industries.

Plus qu’un simple projet, la Zone du savoir d’Ekiti promet d’être un lieu où les idées convergent, où la créativité s’épanouit et où les rêves prennent corps. Le gouvernement de l’État d’Ekiti s’engage à fournir 14,8 millions de dollars comme contrepartie pour compléter le financement du projet d’un coût de 94,8 millions de dollars.

En avril 2023, le gouvernement fédéral du Nigeria a conféré au projet le statut de « zone franche » en vertu de la loi sur l’Autorité des zones franches d’exportation du Nigeria (NEPZA). Cela permet aux investisseurs privés de bénéficier de nombreux avantages incitatifs : gratuité des terrains, exonérations fiscales et exemptions de droits à l’importation et à l’exportation, ce qui crée un environnement propice à l’investissement et à l’innovation.

Étendue sur 40 hectares, l’EKZ vise à catalyser l’entrepreneuriat numérique et ambitionne de créer 26 000 emplois et d’injecter 14 millions de dollars par an dans l’économie une fois le projet achevé.

Le projet prévoit le développement d’infrastructures de classe mondiale, de créer un parc technologique vert de 20 hectares et de fournir routes, électricité, services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Il investira également dans le capital humain, en particulier dans la jeunesse. Avec des projets de formation aux technologies de l’information et de la communication pour plus de 19 000 jeunes d’Ekiti et des États voisins, l’EKZ sèmera les graines de futurs entrepreneurs et chefs d’entreprise.

