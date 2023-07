Nigeria : La demande sur le carburant baisse après la levée des subventions

Avec la fin des subventions, les Nigérians s’approvisionnent beaucoup moins en carburant. Selon l’organe en charge de la régulation de ce secteur, en moyenne, la consommation quotidienne a chuté de 28 %. Passant de 66,9 millions de litres à 48,43 millions de litres pour le mois de juin.

Dans le même temps, les prix ont triplé à la pompe depuis le 29 mai dernier provoquant la colère des syndicats des transporteurs. Les petites entreprises et des millions de ménages qui dépendent des groupes électrogènes pour s’alimenter en électricité sont fortement touchés.

Les subventions sur le carburant avaient permis de maintenir des prix bas pendant des décennies dans la plus grande économie d’Afrique et de nourrir un marché de la contrebande dans les pays voisins. En revanche, elles ont obligé l’Etat a emprunté plus augmentant la dette publique. L’année, dernière, le gouvernement a dit avoir dépensé environ 10 milliards de dollars pour maintenir cette mesure.

Selon la banque mondiale, le Nigeria pourrait économiser plus de 5 milliards de dollars cette année grâce à la suppression de cette subvention et à l’uniformisation des taux de change.