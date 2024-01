Nigéria : La raffinerie Dangote enregistre des négociants pour la distribution

La Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals a enregistré trois associations de négociants en pétrole pour la distribution de diesel et de kérosène.

Dans un message publié mardi sur X (anciennement Twitter), la société appartenant à l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, a indiqué que les trois groupes de distribution représentaient 75 % du marché total au Nigeria.

La société a cité les trois associations comme étant l’Association des négociants en dépôts et produits pétroliers du Nigeria (DAPPMAN), l’Association indépendante des négociants en pétrole du Nigeria (IPMAN) et l’Association majeure des négociants en pétrole du Nigeria (MOMAN).

« Trois associations importantes, qui représentent 75 % du marché total au Nigeria, ont été enregistrées », peut-on lire dans le message, alors que la société a déclaré que d’autres négociants ayant manifesté leur intérêt sont également pris en considération.

La raffinerie située à Lagos a démarré ses activités en décembre dernier avec 350 000 barils par jour.

