Nigeria : L’APC au pouvoir en tête à l’issue d’élections locales

Le parti au pouvoir au Nigeria (APC) a remporté la majorité des postes de gouverneurs, notamment dans la puissante Lagos, après dépouillement de plus des deux tiers des votes de ce scrutin tenu dans la foulée de la présidentielle et marqué par des violences et irrégularités.

Le pays le plus peuplé d’Afrique (environ 215 millions d’habitants) a voté samedi pour élire plus de 900 représentants des assemblées des Etats ainsi que les gouverneurs de 28 des 36 Etats.

Ce scrutin s’est déroulé trois semaines après la présidentielle remportée par Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, et jugée frauduleuse par les principaux partis d’opposition.

D’après les résultats dans 23 Etats, communiqués au compte-gouttes par la Commission électorale (INEC), le parti présidentiel APC a remporté les postes de gouverneurs dans 15 Etats, tandis que le principal parti d’opposition (PDP) s’est imposé dans sept Etats, et le NNPP, un petit parti, dans un État.