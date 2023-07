Nigeria : Sécurité renforcée après des affrontements meurtriers

L’armée nigériane a envoyé des renforts pour apaiser les tensions dans le centre du Nigeria où au moins 300 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires ces trois derniers mois, d’après des responsables locaux.

Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre de tensions et conflits meurtriers autour de l’exploitation de la terre et des ressources en eau entre communautés d’agriculteurs et d’éleveurs.

Depuis mai, l’Etat du Plateau connaît une résurgence des violences. « Il est déplorable que plus de 300 personnes aient été tuées », a déclaré mercredi à la presse le gouverneur de l’Etat après une rencontre avec des hauts gradés de l’armée.

Les autorités ont toutefois « commencé à voir des actions positives de l’armée pour mettre fin à cette situation déplorable », a-t-il insisté.

L’armée a notamment déplacé le quartier général de sa campagne militaire régionale « Safe Haven » de Jos, capitale de l’Etat, jusqu’au district de Mangu, l’un des plus touchés par les exactions.

Des renforts ont été envoyés sur place pour « débusquer les criminels qui sèment le trouble », a déclaré à la presse le chef de l’opération Safe Haven.

Certains habitants de Mangu ont déclaré à l’AFP qu’ils étaient soulagés par les renforts militaires qui, associés à la mise en place d’un couvre-feu, semblent avoir contribué à calmer la situation.

« Nous sommes calmes, la présence des membres de sécurité dans et autour de Mangu nous fait nous sentir en sécurité », a souligné un habitant de la région.

Fin juin, 16 personnes ont été tuées dans les districts de Riyom et dix autres à Mangu. Des milliers de personnes ont dû fuir les violences.