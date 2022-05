Nigeria : une trentaine de morts dans une bousculade

Au Nigeria, 31 personnes ont trouvé la mort ce samedi 28 mai à l’occasion d’une distribution de nourriture, a appris APA de sources médiatiques.

Le drame s’est produit dans la ville de Port Harcourt, État de Rivers, dans le sud du pays. Selon plusieurs médias, citant la police locale, de nombreux individus assistaient à une distribution de nourriture organisée par une église. Une bousculade a éclaté par la suite occasionnant ces victimes, selon Apanews.

Plus grande économie d’Afrique de l’Ouest et la troisième en Afrique, le Nigeria se caractérise par de nombreuses inégalités au sein de sa population de près de 200 millions d’habitants. En 2021, un rapport de la Banque mondiale renseignait que l’inflation a fait basculer sept millions de personnes dans la pauvreté.

Selon le même rapport, le pays le plus peuplé du continent est entré en 2020 en récession du fait de la pandémie de la Covid-19 et de la chute des prix du pétrole, sa principale ressource, avant de renouer avec une faible croissance début 2021. « Le Nigeria fait face à des défis tels que l’inflation, le manque d’emplois et l’insécurité », notait alors le directeur-pays de la Banque mondiale pour le Nigeria, Shubham Chaudhuri.