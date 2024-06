Nouveaux DG dans un nombre de centres techniques sectoriels

Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, a annoncé vendredi la nomination de Noureddine Guizani , directeur général du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), et de Issam Krid, directeur général du Centre Technique de l’Agro-Alimentaire (CTAA)

Dans un communiqué publié vendredi à Tunis, le ministère a également décidé la nomination de Narjes Maslah Hammar, directrice générale du Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC) , et de Riadh Ben Rejeb, directeur général du Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC) .