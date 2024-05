Nomination du diplomate Tarek Ben Salem au poste de secrétaire général de l’UMA

Le diplomate tunisien Tarek Ben Salem vient d’être nommé au poste de secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA) pour un mandat de trois ans à compter du 1er juin prochain prochain.

L’annonce a été faite, lundi, par le département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger dans un communiqué.

Le diplomate tunisien a été nommé à son poste de secrétaire général conformément aux dispositions du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe de 1989, sur proposition du président de la République, Kais Saïed et après avoir recueilli l’aval de tous les dirigeants des États-membres de l’UMA.

Le diplomate Tunisien Tarek Ben Salem succédera à l’actuel secrétaire général de l’Union, Taïeb Baccouche, également tunisien nommé à ce poste en mai 2016 à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays-membres de l’UMA.

Le nouveau secrétaire général de l’UMA, Tarek Ben Salem (64 ans), a rejoint le département des Affaires étrangères en 1990 et a occupé plusieurs postes dont le plus récent était celui d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne auprès de la Fédération de Russie en 2019.

L’UMA est une organisation économique et politique « régionale » créée le 17 février 1989 à Marrakech, au Maroc.

Elle associe 5 Etats-membres à savoir la Tunisie, la Libye, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie.