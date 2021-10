Non-lieu pour deux individus, accusés d’avoir aidé les frères Karoui à franchir illégalement les frontières

La chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Kasserine a prononcé, ce mardi, un non lieu en faveur de deux individus, accusés d’avoir aidé les frères Karoui à franchir illégalement les frontières terrestres vers l’Algérie, fait savoir, Riadh Nouioui, porte-parole de cette juridiction.

Le président du parti Qalb Tounes et Nabil karoui et son frère Ghazi Karoui ont été arrêtés, le 29 août 2021 à Tébessa en Algérie et conduits en prison pour avoir franchi illégalement les frontières.