Nous sommes prês à relever le défi face à la Mauritanie et nous qualifier dès la deuxième journée

L’entraineur national Maher Kanzari a affirmé que la sélection nationale juniors de football est prête à relever le défi jeudi à Dammam, face à son homologue mauritanienne pour le compte de la 2e journée de la coupe arabe de la catégorie (groupe 1)organisé du 17 février au 5 mars en Arabie Saoudite.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi à la veille du match, Kanzari a affirmé qu’avant les rencontres de la première journée, aucune équipe n’était favorite estimant que “c’est normal en l’absence d’idée précise sur la valeur des adversaires”.

“Après les matches de lundi, les choses ont changé. Nous sommes en tête du classement et nous sommes détérminés à le consolider, a affirmé le technicien tunisien. “Il est possible que notre match de demain face à notre co-leader (nldr: Mauritanie) nous permettra de décrocher un billet pour le prochain tour dès la deuxième journée” a-t-il ajouté.

Chaque match à ses spécificités et sa préparation est différente avec une stratégie de jeu qui

doit tenir compte des points forts de l’adversaire et sa façon de jouer. Concernant le rendement du onze national face à l’Irak (2-1), Maher Kanzari a estimé qu’il faudra corriger certains aspects. “Ce qui est sûr c’est que la sélection nationale abordera ce match avec un moral au beau fixe et beaucoup de confiance en ses moyens même si la mission ne sera pas facile face à l’équipe mauritinienne qui a bien débuté le tournoi avec une victoire face au Koweit (2-0)”.

Le onze national s’était, rappelle-t-on, imposé, lundi en début d’après-midi, à Dammam, devant son homologue irakienne (2-1) pour le compte de la 1ere journée de la compétition.

Abdallah Souid avait ouvert la marque pour l’Irak à la 42e avant que Farouk Mimouni n’égalise pour la Tunisie à la 70e et qu’Anis Sghaier de donne la victoire aux siens à la 89e.

Pour rappel, les Aiglons affronteront la sélection du Koweït, le 23 février, lors de la 3e journée.

La coupe arabe juniors reprend cette année après huit ans d’interruption. La dernière ayant été organisée en 2012 en Jordanie.

La Tunisie tentera à cette occasion de conserver son titre face à 16 autre prétendants, à savoir l’Arabie Saoudite (pays organisateur), le Qatar, le Maroc, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït, la Tunisie, le Soudan, l’Egypte, la Palestine, l’Algérie, la Libye, les Iles Comores, la Libye, l’Irak et le Djibouti.