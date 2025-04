Nouveau plan de cessez-le-feu entre Israël et Hamas à Gaza

Un haut fonctionnaire palestinien bien au fait des négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et Hamas a déclaré à la BBC que les médiateurs qataris et égyptiens avaient proposé une nouvelle formule pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Selon ce responsable, cette formule prévoit une trêve d’une durée de cinq à sept ans, la libération de tous les otages israéliens en échange des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, la fin officielle de la guerre et le retrait complet d’Israël de la bande de Gaza.

Une délégation de haut rang du Hamas devait arriver au Caire pour des consultations.

Le dernier cessez-le-feu s’est effondré il y a un mois, lorsqu’Israël a repris ses bombardements sur Gaza, les deux parties s’accusant mutuellement de ne pas avoir réussi à le maintenir.

Hamas sera représenté aux discussions du Caire par le chef de son conseil politique, Mohammed Darwish, et par son principal négociateur, Khalil al-Hayya.

Cette décision intervient quelques jours après que le mouvement a rejeté la dernière proposition d’Israël, qui demandait à Hamas de désarmer en échange d’une trêve de six semaines.

Israël n’a pas commenté le plan des médiateurs.

