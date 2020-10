Nouveau : Prochainement, une bourse pour les Start-Ups à la BVMT

La Bourse de Tunis se penche actuellement sur la finalisation d’un projet de création d’une Bourse digitale de négociation destinée au financement des Start-ups labellisées.

Ce projet qui sera réalisé avec l’appui de l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ), s’inscrit dans le cadre du Start-up-Act, qui constitue un cadre juridique dédié aux Startups et porté par le Gouvernement Tunisien, affirme le DG de Bourse des valeurs mobilières(BVMT), Bilel Sahnoun.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Sahnoun a expliqué que ce projet, dont la réflexion a été initiée début de l’année 2020, utilisera la nouvelle technologie Block-chaine. » A travers ce projet, la BVMT cherche à contribuer au développement des activités des Startups et de leur intégration dans le tissu économique du pays en leur apportant des solutions à la problématique de financement afin de les aider à consolider leur prédisposition de création de valeur ajoutée et d’augmenter leur capacité d’emploi », a précisé Sahnoun.

Et d’expliquer que la bourse digitale sera réalisée en quatre étapes séquentielles. Il s’agit de l’exécution du plan d’action de ce projet qui a commencé par la réalisation d’un benchmark opérationnel, la deuxième étape portera sur des workshops avec les acteurs, les opérateurs et les intervenants concernés par ce projet et l’identification des besoins nécessaires à la réussite de ce dernier(projet). » Le coût global du projet et les détails y afférents seront arrêtés et calibrés, au cours de cette étape « , a-t-il expliqué.

La troisième étape concerne le lancement des termes de référence du projet, alors que la quatrième portera sur le déploiement du projet Bourse digitale et sa mise en place.

L’objectif recherché est de garantir la réussite de ce projet qui devra constituer une référence en ciblant une population d’émetteurs innovants, souligne Sahnoun, ajoutant que » la bourse digitale est destinée à des investisseurs avertis qui cherchent la rentabilité dans la diversification des risques moyennant une technologie innovante « .

Selon le responsable, la Bourse de Tunis veut apporter, également, de l’innovation et consolider son rôle dans le système financier tunisien et dans l’économie du pays d’une façon générale.

Pour Sahnoun, la cotation en Bourse de la startup peut être aussi le meilleur support de publicité et de communication au niveau local et même international. » La bourse reflète la réussite du Business Model de la startup et un appui pour la réalisation de la deuxième ou la troisième levée de fonds nécessaires pour soutenir son développement « , estime le responsable.

Il s’agit, également, de maximiser la valeur de la cession d’une partie ou de la totalité des participations des investisseurs initiaux dans la startup dans un marché transparent et réglementé, a-t-il encore ajouté.

D’après le rapport annuel du Startup Act en Tunisie 2019-/2020, les startups labellisées dont le nombre a atteint 248, ont généré un chiffre d’affaires cumulé, en 2019, de 66 millions de dinars, dont 72% est réalisé sur le marché tunisien. L’ensemble des 248 startups labellisées emploient 2 829 personnes (avril 2020), y compris les fondateurs, avec une moyenne de 11 personnes par startup.