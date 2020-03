Nouveau rebondissement dans l’affaire de la BFT

Le ministère des Domaines de l’État et des affaires foncières, Ghazi Chaouachi s’est réuni, ce mardi 10 mars 2020, avec la Direction générale du contentieux de l’État et des représentants de l’Ordre national des avocats chargé de l’affaire d’arbitrage entre la Tunisie et l’ABCI Investments, dans ce que l’on appelle l’affaire BFT.

A rappeler que le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a rendu son arbitrage, lundi 17 juillet 2017, faisant porter à l’État tunisien la responsabilité de violation du droit de propriété d’ABCI sur la Banque Franco-Tunisienne (BFT).

Le ministre a évoqué lors de cette réunion, le sort de l’affaire publié devant le CIRDI, où il a spécifiquement, proposé de tenir une autre réunion dans les prochains jours avec le chargé général des contentieux étatiques et les cabinets d’avocats tunisiens et étrangers ainsi que les experts financiers pour mettre en œuvre une feuille de route sur la manière de traiter ce dossier afin de préserver les intérêts et les droits de l’État tunisien.