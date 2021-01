Nouveau site qui s’intéresse à la vie artistique et culturelle en Tunisie

Le nouveau site repertoire-artistestunisiens.com s’intéresse à la vie artistique et culturelle en Tunisie. Créé par Dora Jrad, il ambitionne de confirmer que la Tunisie est une terre d’artistes.

Expliquant pourquoi répertorier les artistes tunisiens, la fondatrice note qu’il s’agit d’une démarche pour l’élaboration d’une base de donnée concernant les artistes tunisiens, dans tous les domaines des arts.

Le lien http://repertoire-artistestunisiens.com/, présente à ce jour, une sélection de près de 1000 artistes, dans lequel apparaissent quelques grandes figures des arts qui ont marqué la Tunisie de la seconde moitié du XXème siècle mais surtout la nouvelle génération d’artistes qui a émergé à partir des années 1970 jusqu’à maintenant.

Ce projet a germé bien avant la révolution du 14 janvier 2011 et avait pour objectif de répertorier tous les artistes de la mouvance » art alternatif » afin de mettre en lumière leur apport et leurs diverses contributions dans l’émergence de cet art dit » engagé » ouvert sur d’autres modes d’expression et en rupture avec un système. Ce n’est qu’après le 14 janvier et aux vues de l’effervescence des expressions artistiques diverses, que « nous nous sommes réellement attelés à la tâche. Il nous est alors apparu important d’établir une base de données de nos artistes, toutes disciplines confondues, pour la mettre à la disposition de tous, grand public, institutions et professionnels, étudiants et chercheurs ». Qu’il s’agisse d’artistes oubliés, méconnus ou de vedettes reconnues à l’étranger, le pays regorge de noms qui méritent toute l’attention et la reconnaissance.

Suivant un engagement purement culturel, Dorra Jrad explique que le nom du domaine a été fixé bien avant la mise en place ce site. Ce qui explique qu’au fur et à mesure des recherches, « nous avions été appelés à élargir notre base de données à certaines personnalités (peu nombreuses) du milieu culturel. Tous, artistes et » agitateurs culturels « , ont apporté au paysage culturel tunisien, leurs talents, leurs sensibilités, leurs savoir-faire, leur engagement, pour faire que la Tunisie soit aujourd’hui l’un des pays du Maghreb le mieux placé en matière de production artistique et culturelle ».

Dans ce sens, la fondatrice tient à souligner aux visiteurs que « nous n’avons nullement l’intention d’entrer dans des polémiques d’ordre académique, politique ou culturelle et que nous ne portons aucun jugement de valeur ni sur les arts et encore moins sur les talents artistiques de ceux qui sont ici mentionnés ».

Ce site totalement gratuit, aboutira – une fois complété et enrichi – à la publication d’un grand annuaire et de plusieurs répertoires classés par domaines artistiques, ce qui facilitera la ré-édition 1 fois par an afin d’intégrer les nouveaux artistes qui émergeront dans cet intervalle de temps, mais également la mise à jour des biographies.

Le nom » Répertoire des artistes tunisiens » ainsi que le projet ont d’ores et déjà été déposés et protégés par les institutions tunisiennes compétentes.

Malgré les recherches, qui ont duré plus de deux ans, tant au niveau des institutionnels, des privés ou des artistes eux mêmes, elle déplore la carence d’informations et de biographies concernant certains noms. En effet, un bon nombre d’artistes ne possèdent pas de biographie officielle, ni de dossiers de presse ou de site internet. c’est pour cette raison que « Nous nous efforcerons de combler ce vide au fur et à mesure des mises à jour et des contributions que nous recevrons ».

Ce site est donc appelé à se développer pour devenir une source d’information incontournable pour tous les amateurs d’art en Tunisie et à l’étranger, aux chercheurs, aux étudiants, aux producteurs, aux galeristes, aux institutionnels ou aux simples curieux et passionnés d’art. Les artistes souhaitant figurer dans ce répertoire pourront remplir un formulaire de mise en contact et invités à apporter leur contribution pour l’enrichissement de cette base de donnée.

- Publicité-