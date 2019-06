Nouveaux sondeurs, nouveaux sondages….. et nouveaux résultats

Les résultats du sondage d’opinion de Sigma Conseil n’ont tenu que quelques jours à peine, pour être pris littéralement en défaut par un autre réalisé par Benchmark Consulting.

Aux termes de cette livraison, c’est Kais Saïed qui remonte en tête avec 19,2% des intentions de vote pour la Présidentielle, détrônant ainsi Nabil Karoui qui rétrograde à la 4ème position avec 7,9%.

Abir Moussi avance d’un cran et accède à la 2ème place, créditée de 11,6% des intentions de vote, suivie de Youssef Chahed qui en récolte 10,1%. A la 5ème position, on trouve Mohamed Abbou avec 6,8%, alors que Moncef Marzouki est à la 6ème place ( 5,6%), Mahdi Jomaâ à la 7ème position (2,1%) et Hamma Hammami qui ferme la marche avec 1%.

Il est à noter que 25,7% des sondés ne se prononcent pas, n’ayant pas d’avis. Le sondage a été conduit auprès d’un échantillon de 1002 personnes représentatives de la population tunisienne âgées de 18 ans et plus par la méthode des quotas : sexe, âge, catégories socioprofessionnelles et région.