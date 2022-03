Nouvelle agence agréée KIA à Kélibia

City Cars, importateur officiel de la marque KIA en Tunisie, annonce l’ouverture de sa

nouvelle agence, Molka Auto, à Kélibia.

Dans le but de renforcer sa présence et accroitre sa proximité auprès de ses clients, City Cars KIA, annonce l’ouverture de sa nouvelle agence Molka Auto, située sur la route de Tunis Km 2.5 Kélibia.

Cette nouvelle agence 3S (Showroom, Services & Spare parts) répondra aux besoins d’un bon nombre de clientèles dans la zone du Cap-Bon en termes de produits et Service Après-vente conformément aux exigences de la marque KIA.

L’agence Molka Auto s’étend sur une superficie de 1000 m2, dont 200 m2 d’espace réservé au Showroom, un espace de 800 m2 réservé au Service Après-vente qui englobe les services techniques et le stockage des pièces de rechange d’origine.

L’agence « Molka Auto » offre à la clientèle KIA une expertise technique assurée par une équipe professionnelle formée selon les standards de la marque.

Rappelons qu’a l’occasion de l’ouverture de cette agence, Molka Auto lance en faveur de ses clients une action « KIA Clinic Days ». Du jeudi 03 au samedi 12 mars, qui consiste à un diagnostic gratuit, des remises exceptionnelles 15% sur la pièce d’origine et 50% la main d’œuvre.

N’hésitez pas à contacter l’agence Molka Auto, au 72 309 409 pour en savoir plus ou pour réserver votre rendez-vous.