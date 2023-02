Initiative UE de coopération pour l’emploi de la main d’œuvre dans l’espace européen

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE)en Tunisie, Marcus Cornaro, a présenté mercredi, lors de sa réunion avec le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi, la nouvelle initiative de l’union européenne. Il s’agit d’un « partenariat au profit des compétences » visant à développer davantage la coopération en matière de déplacement de la main d’œuvre tunisienne dans l’espace européen. Le but est de répondre aux besoins du marché de l’emploi international. Les deux parties œuvreront afin de mettre en place cette nouvelle initiative en plus d’associer les parties intervenantes pour déterminer les objectifs et les résultats attendus, indique un communiqué rendu public par le ministère.

