Nouvelle journée de violences en Israël et en Cisjordanie occupée

Pour la quatrième journée consécutive, l’armée israélienne sévit dans le secteur de la ville palestinienne de Jénine d’où étaient originaires deux Palestiniens ayant récemment mené des attaques en Israël.

Des affrontements entre des habitants et les forces israéliennes y ont de nouveau eu lieu tôt mardi, ont rapporté des résidents à l’AFP. D’après l’agence officielle palestinienne Wafa, les soldats israéliens ont tiré à balles réelles et fait usage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène.

L’armée israélienne a indiqué dans un communiqué que « des engins explosifs avaient été lancés sur ses troupes qui avaient riposté en ouvrant le feu ».

En tout, 20 personnes ont été arrêtées à travers la Cisjordanie, a indiqué l’armée.

Ces opérations militaires qui se concentrent dans le nord de la Cisjordanie interviennent après quatre attaques menées en Israël depuis le 22 mars, les deux premières par des Arabes israéliens liés à l’organisation jihadiste Etat islamique (EI) et les deux dernières par des Palestiniens originaires du secteur de Jénine.

Ces attaques ont fait 14 morts au total.

Durant la même période, 15 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués dans des violences, selon un décompte de l’AFP.

Le dernier en date a été tué mardi matin après qu’il a poignardé et légèrement blessé un policier israélien dans la ville côtière d’Ashkelon (sud), ont indiqué les forces d’occupation.