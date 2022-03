Nouvelle législation sur les associations: Les levées de boucliers s’enchaînent

Les autorités tunisiennes devraient immédiatement abandonner les plans visant à imposer de nouvelles restrictions aux organisations de la société civile, ont déclaré aujourd’hui 13 groupes de défense des droits humains tunisiens et internationaux.

- Publicité-

Ces plans, s’ils sont mis à exécution, annuleraient une grande avancée pour la liberté d’association après la révolution de 2011 dans le pays. Ils constitueraient un nouveau coup porté aux garanties des droits de l’homme par le président Kais Saied depuis sa prise de pouvoir en juillet 2021.

« Les Tunisiens savent d’expérience les dangers que des lois restrictives peuvent faire peser sur la société civile et le débat public », a déclaré Amna Guellali, directrice régionale adjointe d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. « Sous l’ère profondément répressive de Ben Ali, les autorités ont utilisé des réglementations restrictives sur les associations et des procédures administratives lourdes comme outils essentiels pour étouffer la dissidence. »

Un projet de loi visant à réglementer les organisations de la société civile a récemment fait l’objet de fuites. Il donnerait aux autorités gouvernementales des pouvoirs et une discrétion excessivement larges pour interférer dans la manière dont les organisations de la société civile sont formées, leurs fonctions et opérations, leur financement, et leur capacité à parler publiquement de leur travail et à exprimer leurs opinions.

Dans un discours enregistré sur vidéo le 24 février, le président Saied a accusé les organisations de la société civile de servir des intérêts étrangers et d’essayer de s’immiscer dans la politique tunisienne, et a déclaré qu’il avait l’intention d’interdire tout financement de ces groupes depuis l’étranger.

« Au cours des dix années qui ont suivi l’éviction de Ben Ali, les organisations non gouvernementales en Tunisie ont joué un rôle crucial en fournissant des services essentiels au public et en demandant des comptes au gouvernement », a déclaré Eric Goldstein, directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de Human Rights Watch. « Leur travail devrait être encouragé et protégé plutôt que menacé ».

En vertu du décret-loi 2011-88, tant les Tunisiens que les étrangers résidents peuvent librement créer des organisations de la société civile, mener un large éventail d’activités, faire pression sur les autorités au sujet des lois et des politiques, parler publiquement de leur travail et de leurs opinions, et recevoir des fonds étrangers sans l’autorisation du gouvernement.

Les autorités se murent dans le silence

Les autorités n’ont pas officiellement confirmé qu’elles modifiaient la loi existante, ni publié de projet de loi, et il n’est pas certain qu’elle ait été modifiée depuis sa divulgation. En Tunisie, les projets de loi n’ont pas été rendus publics ou n’ont pas fait l’objet d’un débat formel au Parlement depuis que le président Saied a suspendu cet organe le 25 juillet 2021. Selon un décret présidentiel publié le 22 septembre 2021, toutes les lois qu’ils sont actuellement promulguées comme des décrets-lois émis par le président.

Depuis 2011, la société civile tunisienne est florissante. Plus de 24 000 organisations de la société civile sont actuellement enregistrées auprès des autorités gouvernementales, selon les données officielles, bien que l’on ne sache pas exactement combien sont actuellement actives.

De nombreuses organisations de la société civile travaillent dans des domaines tels que l’éducation et la vie culturelle. D’autres cherchent à aider les personnes pauvres, marginalisées ou vulnérables. En outre, la société civile a joué un rôle essentiel dans les efforts déployés par la Tunisie après la révolution pour assurer la transition vers une société plus libre et plus juste, en introduisant des valeurs telles que les droits de l’homme et l’État de droit dans le débat public et en faisant pression sur les dirigeants politiques pour qu’ils les intègrent dans l’opinion publique. politique.

Les autorités doivent immédiatement abandonner tout examen de ce projet de loi et veiller à ce que toute loi future régissant les organisations de la société civile respecte strictement le droit international des droits de l’homme », a déclaré Amine Ghali, directeur du Centre de transition vers la démocratie de Kawakibi.

Le projet de loi stipule que les associations ne peuvent pas « menacer l’unité de l’État ou son système républicain et démocratique », et précise que leurs publications doivent être conformes à « l’intégrité », au « professionnalisme » et aux « normes juridiques et scientifiques ». Il s’agit d’une formulation large qui permettrait une application abusive par les autorités, ont déclaré les groupes.

Dispositions controversées

Selon la loi existante, les organisations de la société civile doivent publier les détails de tous les financements étrangers. L’article 35 du projet de loi imposerait une nouvelle exigence selon laquelle tous les financements étrangers devraient être approuvés par la Commission tunisienne d’analyse financière (CTAF), une unité de la Banque centrale de Tunisie chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Si la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme sont des objectifs légitimes, ils ne doivent pas être utilisés comme prétextes pour contrôler ou interdire le financement étranger des organisations de la société civile en exigeant une approbation préalable. Selon une enquête publiée en 2018 auprès de 100 organisations de la société civile en Tunisie, près de deux cinquièmes d’entre elles ont déclaré être partiellement ou principalement dépendantes de financements étrangers.

En vertu de la loi actuelle, les organisations de la société civile ne peuvent être dissoutes à volonté que par leurs propres membres ou par les tribunaux en réponse à une requête déposée par le gouvernement. La fuite du projet de loi habiliterait les autorités du bureau du chef du gouvernement à dissoudre sommairement les organisations de la société civile qui restent inactives au-delà d’une certaine période. Il pourrait également permettre aux autorités de dissoudre ces groupes à volonté et en dehors de toute procédure judiciaire, bien que les dispositions pertinentes soient ambiguës.

« La liberté d’association, y compris le droit de former et de faire fonctionner des organisations de la société civile sans ingérence indue de la part du gouvernement, est un droit humain fondamental, garanti par le droit international et la constitution tunisienne », a déclaré Alaa Talbi, directeur exécutif du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.