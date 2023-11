Nouvelle saisie de parchemins en hébreu

Des médias tunisiens dont Radio Shems FM et Radio IFM ont répercuté, jeudi 23 novembre, un communiqué de la Garde nationale sur fb, avec reproduction du texte original, selon lequel les agents de la sous direction de lutte contre le crime relevant de la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale de Ben Arous ont réussi à démanteler trois réseaux spécialisés dans le trafic des antiquités à Tozeur, Kasserine et Zaghouan, et procéder à la saisie de deux parchemins en hébreu supposés être de valeur historique, à .Tozeur et Kasserine.

Les deux manuscrits de 18 et 17 pages sont écrits en hébreu avec de l’encre jaune doré.

Leurs pages sont émaillées de figurines de forme humaine et animale, avec la présence du chandelier, de l’étoile de David et autres symboles du judaïsme.

A Kasserine, la saisie a porté sur une pièce archéologique.

11 des membres des réseaux arrêtés ont été placés en garde à vue tandis que deux autres ont été présentés à la justice.

Le 5 avril dernier 2023, le porte-parole officiel de la garde nationale a évoqué une opération menée par la brigade des enquêtes et investigations de Sfax, et la deuxième brigade des renseignements de la garde nationale d’el-Aouina, le 27 Mars 2023, où un véhicule a été intercepté, avec à son bord 05 personnes, en leur possession un parchemin en hébreu supposé être de valeur historique.

L’Institut national du patrimoine a attesté, après avoir mené l’expertise nécessaire, que ce livre est en peau de chèvre, de 20 cm de long et de 16.2 cm de large, et est écrit en hébreu, avec de l’encre jaune doré.

Ses pages sont émaillées par des figurines représentant des figures humaines et animales, avec la présence du chandelier, de l’étoile de David et autres symboles.

Ce parchemin remonte à la fin du 19ème siècle, il est d’une valeur historique et devra être conservé à l’Institut national de patrimoine, ajoute la même source.

Selon le journal La Presse du 24 octobre 2019, une pièce archéologique et des parchemins hébreux d’une valeur inestimable ont été saisis, le 23 octobre 2019 par les agents de la sécurité nationale d’El Kantaoui à Sousse.

Selon une source sécuritaire relevant du Syndicat de base du district de la sécurité nationale à Sousse-nord, la saisie a été effectuée chez une femme qui a avoué vouloir vendre ces objets archéologiques authentiques d’une valeur inestimable selon les évaluations des services de l’Institut National du Patrimoine (INP) dans la région.

Quatre individus ont été arrêtés dans cette affaire.

L’opération d’arrestation de la femme a fait suite aux aveux d’un des recherchés arrêtés pour vol, et ceci, suite à la découverte par les agents de la sécurité Nationale d’El Kantaoui de photos des objets saisis dans la mémoire du téléphone portable de l’individu arrêté.