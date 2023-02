Nouvelles financières de Libye sur l’utilisation des devises

Selon la BCL, l’utilisation de devises en janvier s’est élevée à 1,525 Md USD, soit une hausse de 27,6% en glissement annuel. La valeur des crédits documentaires octroyés en janvier 2023 s’élevait à 914,2 M USD. Jumhouria Bank est la banque qui a utilisé le plus de devises étrangères au cours du mois de janvier 2023, avec une valeur de plus de 206 M USD. Sur le mois de janvier 2023, la BCL a approuvé les demandes de 558 entreprises sur 1213 pour couvrir des dépenses en devises. Les principaux pays d’origine des biens et services importés via les lettres de crédit octroyées en janvier sont la Turquie (215 M USD), l’Egypte (171 M USD), Tunisie (57 M USD), Chine (56 M USD), Russie (49 M USD) ou Ukraine (33 M USD). La France arrive en 24ème position (6,4 M USD).

Par ailleurs, lors d’une conférence réunissant toutes les filiales de la NOC (National Oil Corporation) à Benghazi le 15 février, Farhat Bengdara, président de la NOC, a annoncé le lancement de l’élaboration d’un plan stratégique pour la compagnie nationale. Ce dernier vise à augmenter la production pétrolière en atteignant les 2 M barils par jour d’ici trois à cinq ans (contre 1,2 M b/j aujourd’hui). L’objectif est également de déployer une stratégie gazière indépendante, le gaz devenant « plus important que le pétrole dans les années qui viennent » selon M. Bengdara. Le plan prendra également en compte la nécessité de développer les énergies renouvelables. Sa mise en œuvre sera supervisée par le Bureau des Projets Stratégiques, récemment créé.