Nucléaire iranien : «En bonne position sur la voie d’un accord », selon Trump

Le président américain Donald Trump a fait état d’avancées significatives dans les négociations avec l’Iran concernant son programme nucléaire, lors d’une rencontre jeudi avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

« Nous tenons de nombreuses réunions concernant l’Iran », a déclaré Trump. « Je pense que nous sommes en bonne position sur la voie d’un accord. De nombreuses vies seront sauvées », a-t-il ajouté, laissant entrevoir un possible rapprochement diplomatique sur ce dossier sensible.

La porte-parole de la Maison Blanche a confirmé, pour sa part, que , « les discussions avec l’Iran se poursuivent et continuent d’être constructives », suggérant une dynamique positive dans ces échanges diplomatiques.

