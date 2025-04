Nucléaire: Rendez-vous pris pour une 3ème session de pourparlers entre les USA et l’Iran 

L’Iran et les États-Unis ont convenu samedi 19 avril de poursuivre les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran la semaine prochaine afin de parvenir à un nouvel accord, a rapporté la télévision d’État iranienne, alors qu’ils concluaient leur deuxième série de discussions à Rome.

Les délégations iranienne et américaine se sont séparées après quatre heures de négociations, samedi. Les discussions menées à Rome entre l’Iran et les États-Unis sur le nucléaire se sont déroulées dans une « atmosphère constructive », ont affirmé plusieurs médias iraniens. « L’atmosphère des discussions a été constructive », a indiqué une envoyée spéciale de la télévision d’État. « C’était une bonne réunion et je peux dire que les négociations avancent », a indiqué le négociateur en chef iranien.

Abbas Araghchi, et l’envoyé du président américain Donald Trump au Proche-Orient, Steve Witkoff, ont échangé indirectement par l’intermédiaire d’un responsable d’Oman qui a assuré la transmission des messages entre les deux parties, ont indiqué des responsables iraniens.

Certains médias spéculaient sur le fait que le programme balistique de l’Iran ou son soutien à des groupes armés hostiles à Israël, dont le Hezbollah libanais, figureraient au menu des discussions.

