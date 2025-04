Nucléaire: Washington veut un accord « dans les plus brefs délais », selon Téhéran

Les Etats-Unis veulent un accord « dans les plus brefs délais », a déclaré samedi le chef de la diplomatie iranienne à l’issue de rares pourparlers sur le programme nucléaire iranien, après les menaces du président Donald Trump de recourir à une opération militaire en l’absence de compromis.

Après avoir échangé brièvement avec l’émissaire du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, lors de discussions indirectes dans la capitale omanaise Mascate, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les discussions reprendraient « samedi prochain ».

« La partie américaine a également déclaré que l’accord souhaité est celui qui peut être atteint dans les plus brefs délais, mais cela ne sera pas facile et nécessitera la volonté des deux parties », a-t-il dit à la télévision d’Etat iranienne.

« Lors de la réunion (d’aujourd’hui), je pense que nous nous sommes beaucoup rapprochés d’une base de négociation (…). Ni nous ni l’autre partie ne voulons de négociations infructueuses, de discussions pour le simple plaisir de discuter, d’une perte de temps et de négociations qui s’éternisent », a-t-il ajouté.

Les discussions se sont déroulées dans « une atmosphère cordiale », a affirmé pour sa part le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, qui a servi de médiateur pendant les échanges. Les Américains avaient appelé à des discussions directes.

Les discussions se sont déroulées dans « une atmosphère constructive basée sur le respect mutuel », a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué précisant que les deux responsables avaient eu un échange direct pendant « quelques minutes ».

« Nous avons l’intention de parvenir à un accord équitable et honorable, sur la base de l’égalité », a déclaré Araghchi après son arrivée à Oman, pays médiateur historique entre l’Iran et les pays occidentaux.

