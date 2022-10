Œuvres universitaires: Les étudiants se plaignent… et à juste titre!

Les défaillances dans l’hébergement des étudiants dans les foyers universitaires et la mauvaise qualité des repas servis par les restaurants universitaires ont rebondi de nouveau, avec l’organisation, durant ces trois derniers jours, par l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) d’une action de contestation, devant le siège de l’Office des œuvres universitaires de Sfax.

A vrai dire, comme partout ailleurs, le problème est très ancien et à défaut de solutions à l’origine, il s’est aggravé avec le temps.

Les étudiants n’ont jamais cessé de se plaindre à ce sujet, et à raison, comme l’attestent les conclusions de mission de contrôle sur le programme des œuvres universitaires en Tunisie, contenues dans le 32ème rapport de la Cour des comptes, en 2021.

Une de ces missions porte justement sur la situation de l’hébergement et de la restauration universitaires dans les établissements concernés du Sud-ouest du pays.

« L’Office des œuvres universitaires du Sud n’a pas convenablement assuré sa mission de contrôle et de suivi des foyers universitaires, alors que certains foyers ne répondent pas aux exigences de l’hygiène sanitaire ni aux normes de prévention et de sécurité contre les risques d’incendie, note le rapport.

De manière générale, selon le rapport, la qualité des services offerts aux étudiants ne reflète pas l’objectif général du programme national des œuvres universitaires consistant à améliorer la vie estudiantine.

Insuffisance de personnel qualifié

Le rapport signale que la qualité de l’hébergement assuré par les institutions d’hébergement universitaires n’a pas eu la satisfaction d’une large proportion des étudiants, notamment ceux hébergés dans des foyers de sous-traitance, s’agissant notamment des conditions sanitaires, de sécurité et de l’aménagement des chambres. L’insuffisance des crédits alloués à la maintenance et le manque de personnel qualifié ont participé à l’insuffisance de la maintenance périodique de ces institutions et la détérioration de leurs situations matérielles.

En ce qui concerne les services de restauration universitaire, le rapport précise qu’il a été enregistré la non satisfaction des étudiants sur la totalité des services fournis et l’insuffisance des mesures prises pour les améliorer. Ceci est dû notamment au non respect des conditions d’hygiène et parfois la non comestibilité des repas, en plus de l’insuffisance des crédits alloués à la maintenance, le manque de main d’œuvre et sa mauvaise répartition ainsi que l’insuffisance d’ouvriers qualifiés.

Par ailleurs, la contrôle de la tutelle sur les foyers universitaires privés a également connu des insuffisances notamment au niveau de la récupération des avantages accordés en cas de non-respect des conditions légales, qui a dépassé dans deux cas 13 ans, en plus de l’inefficacité du contrôle exercé sur ces foyers, ce qui a contribué à la persistance des manquements faute de mesures appropriées prises à l’encontre des contrevenants.

Non respect des normes

Les services de restauration universitaire fournis au niveau des restaurants et des cités universitaires ont été entachés de déficiences et de défaillances au niveau des procédures de réception des marchandises et des denrées alimentaires et leur stockage ainsi que lors de leur livraison à la cuisine. Il a été également constaté un non respect des normes de préparation des repas universitaires, et de destruction des denrées devenues impropres à la consommation et des restes des repas servis..