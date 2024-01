« On s’est compliqué la tache, mais on saura s’en sortir » (Jalel Kadri)

Le sélectionneur national Jalel Kadri a reconnu que son équipe « s’est compliquée la tache après avoir livré un match difficile face à la Namibie », perdu sur le score de 1 but à 0, à l’occasion de la première journée de la phase de poules (groupe E) de la Coupe d’Afrique des Nations de football, Côte d’Ivoire-2023.

« Je m’excuse auprès du public pour ce résultat », a déclaré Kadri à la presse, ajoutant que les joueurs ont été mis en garde contre cette équipe namibienne dont les points forts sont les passes longues.

« En première période, on a manqué d’impact physique notamment en milieu du terrain, on n’a pas su gérer le second ballon. La sortie de Khenissi dès le premier quart d’heure nous a poussés à procéder à quelques changements au niveau de l’animation offensive », a-t-il expliqué.

« La première mi-temps a été mauvaise sur tous les plans. On a fait les changements nécessaires notamment au niveau du positionnement des joueurs, ce qui nous a donné plusieurs solutions. Nous avons créé quelques occasions surtout sur des balles arrêtées mais on a échoué à les concrétiser. On a manqué d’efficacité », a-t-il reconnu.

« On a encaissé un but sévère en fin de match. On assume notre entière responsabilité dans cette défaite. Mais il nous reste deux autres matches à disputer et nous aurons l’occasion de nous rattraper », a affirmé Kadri.

Le coach national a reconnu, par ailleurs, que l’équipe de Tunisie a connu quelques difficultés au début de la préparation, notamment au niveau physique, pour manque de compétition, ce qui explique le manque le rythme affiché lors de cette première rencontre.

« On s’est compliqué la tache, mais on saura s’en sortir de cette situation. On compte des joueurs expérimentés et talentueux qui sont capables de réagir et de relever le défi », a-t-il ajouté.

Pur rappel, le onze national s’est incliné devant la Namibie sur un but de Daniel Hotto inscrit à la 88e.

L’autre match du groupe oppose le Mali et l’Afrique du Sud (21h00).

Lors de la deuxième journée, la Tunisie affrontera le Mali, samedi à partir de 21h00.

