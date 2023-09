ONH : Les prix de l’huile d’olive seront abordables

Le président et directeur général de l’Office national de l’huile d’olive, Hamed Dali Hassen, s’attend à ce que les estimations de la production d’huile d’olive pour la prochaine saison soient d’environ 200 mille tonnes, ce qui correspond au taux général de production au cours des 10 dernières années et dépasse le taux de production de la saison dernière.

Dali a indiqué, dans une déclaration à Mosaïque Fm, que la production mondiale sera approximativement au même niveau que la saison dernière, de l’ordre de 2,7 millions de tonnes, et cela est principalement dû aux facteurs climatiques mondiaux, en particulier la sécheresse et les vagues de chaleur observées dans la plupart des pays du monde.

Dali a souligné que le marché de l’huile d’olive est libre et que les prix sont déterminés en fonction de la base de l’offre et de la demande, et qu’il est variable lors de la production, en particulier en Espagne, car il s’agit du pays de référence sur le marché mondial de l’huile d’olive.

Il a ajouté que les prix échangés au cours de la dernière campagne se situaient entre 15 dinars par kilogramme au début et ont ensuite atteint 28 dinars en raison de la forte demande et de la baisse du produit, considérant que ces prix peuvent augmenter ou diminuer en fonction de plusieurs facteurs.