Ons Jabeur conserve sa 10e place mondiale, la Polonaise Iga Swiatek devient N.1

La Tunisienne Ons Jabeur a conservé sa 10ème place mondiale du classement WTA publié lundi.

Jabeur rappelle-t-on, avait été éliminée lundi dernier en huitièmes de finale du tournoi WTA de Miami par l’Américaine Danielle Collins (11e) par deux sets à zéro (2-6, 4-6). Elle s’était qualifiée pour le troisième tour aux dépens de l’Estonienne Kaia Kanepi (61e) 6-3, 6-0.

Elle va participer au tournoi de Charleston (Etats-Unis), tournoi sur terre battue doté de 888 636 dollars.

Exempte du premier tour, la Tunisienne tête de série N.4, affrontera mardi en seizièmes de finale l’Américaine Madison Brengle (59e mondial) ou sa compatriote Emma Navarro (194e) détentrice d’une wild-card (ndlr: invitation).

De son coté, la Polonaise Iga Swiatek, est devenue officiellement la nouvelle N.1, au lendemain de sa victoire à Miami.

Après la retraite inattendue de l’Australienne Ashleigh Barty, Swiatek n’avait qu’à franchir le troisième tour en Floride pour devenir la nouvelle

reine du circuit WTA.. La joueuse de 20 ans, révélée par son triomphe à Roland-Garros en 2020, est passée en un trimestre de la 8e à la première place mondiale, à la faveur de sa demi-finale à l’Open d’Australie en janvier et de son double succès aux tournois WTA 1000 d’Indian Wells et de Miami en mars et avril.

Fatiguée, elle a déclaré forfait le tournoi de Charleston sans craindre d’être détrônée, puisqu’elle compte près de 2.000 points d’avance sur sa dauphine, la Tchèque Barbora Krejcíková, qui gagne deux rangs.

Iga Swiatek (POL) 6711 pts (+1) Barbora Krejcíková (CZE) 4975 (+2) Paula Badosa (ESP) 4970 (+3) Maria Sakkari (GRE) 4705 (-1) Aryna Sabalenka (BLR) 4657 Anett Kontaveit (EST) 4511 (+1) Karolína Plísková (CZE) 4197 (+1) Danielle Collins (USA) 3151 (+3) Garbiñe Muguruza (ESP) 3070 Ons Jabeur (TUN) 2975 Jelena Ostapenko (LAT) 2805 (+1) Emma Raducanu (GBR) 2706 (+1) Jessica Pegula (USA) 2485 (+8) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2473 Cori Gauff (USA) 2345 (+2) Angelique Kerber (GER) 2297 (-1) Victoria Azarenka (BLR) 2281 (-1) Elena Rybakina (KAZ) 2261 Leylah Fernandez (CAN) 2156 (+3) Simona Halep (ROM) 2156 (-1).