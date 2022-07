Ons Jabeur décorée des insignes de Grang officier de l’Ordre du mérite sportif

Le président de la République, Kais Saied a décoré ce jeudi lors d’une cérémonie au palais de Carthage, la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur des insignes de Grand officier de l’ordre national du mérite sportif.

Cette distinction, lit-on dans un communiqué de la présidence, intervient en signe de considération à la sportive tunisienne pour ses exploits internationaux.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, salué la championne pour l’effort qu’elle avait consenti afin de se hisser aux premières places du classement mondial WTA, estimant que Jabeur a été une vraie ambassadrice de son pays et contribué à la promotion de la Tunisie et des aptitudes de sa jeunesse lorsqu’on lui accorde les moyens de briller et de s’illustrer dans tous les domaines.

Ons Jabeur avait, rappelle-t-on, au titre de la saison en cours remporté un master, à savoir Madrid ainsi que le tournoi de Berlin, et disputé la finale de la Wimbledon (Grand Chelem).

- Publicité-