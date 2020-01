Ons Jabeur: “J’ai prouvé que je suis capable d’arrver en quarts de finale d’un grand Chelem et je ferais encore mieux la prochaine fois”

La joueuse de tennis Tunisienne Ons Jabeur, première joueuse du monde arabe a avoir atteint un quart de finale du Grand Chelem, a indiqué après sa défaite devant l’américaine Sofiane Kenin 14e mondiale (4-6, 4-6), mardi à l’aube à Melbourne en quart de finale de l’Open d’Australie, qu’elle s’était fixée des objectifs très relevé et a prouvé qu’elle était capable d’atteindre ce tour.

“Je pense avoir prouvé que j’étais capable d’arriver en quarts de finale d’un Grand Chelem, même s’il me reste beaucoup de choses à améliorer, probablement, au niveau du physique et du mental. Mais je suis contente d’avoir repoussé beaucoup de lignes a-telle affirmé au cours de la conférence de presse d’après-match.

Ons Jabeur (25 ans) a confié qu’elle était fatiguée et qu’elle a été obligée de courir sur chaque balle de l’américaine. “Sofia Kenin est une joueuse incroyable. Je devais courir sur chaque balle, elle n’a pas donné le moindre point gratuitement. Elle n’a pas commis beaucoup de fautes non plus. Mais j’imagine que c’est à ça que ressemble un quart de finale de Grand Chelem. J’aurais vraiment voulu mieux jouer. Mais je suis contente de mon tournoi. Il me reste beaucoup de travail à faire, mais j’espère revenir et faire encore mieux la prochaine fois.”

La native de Ksar Helll a également reitéré sa fierté d’être tunisienne et exprimé sa grande joie du soutien et du peuple tunisien et a indiqué avoir reçu un appel du président de la République Kais Saied qui l’a félicité pour sa performance historique.

La championen Tunisienne a réalisé un remarquable parcours à l’Open d’Australie de sortant de grosses pointures du tennis mondial. Elle a en effet éliminé au premier tour la britannique Johanna Konta (13e) en deux sets (6-4, 6-2) puis la française Caroline Garcia (46e) (6-1, 1-6, 6-3) avant de s’imposer devant la danoise (36e) qui à mis fin à sa carriere sur une défaite devant la championne tunisienne. Elle s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Chinoise Qiang Wang (29e) par deux sets à zéro (7-6 / 6-1) qui a elle même sorti l’américaine Serena Williams (14e modiale).

Grace à ses performances la tunisienne (78e mondiale) gagnera 30 points dans le classement mondial WTA et intègrera le top 50 mondial.