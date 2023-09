Ons Jabeur se maintient au 7e rang, Sabalenka reste en tête et podium inchangé

La joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur, s’est maintenue une semaine supplémentaire au 7e rang du classement mondial WTA publié ce lundi.

La Tunisienne qui fait la paire avec l’Américaine Peyton Stearns s’est imposée lors des 16èmes de finale de l’Open de Guadalajara (Mexique), en doubles, dimanche, face aux Britanniques Olivia Nicholls et Alicia Barnett, en deux sets (6-3 / 6-2).

Au prochain tour, Jabeur et Stearns seront opposées à la paire Taylor Townsend (USA) et Leylah Fernandez (Canada), mardi 19 septembre.

Jabeur entrera, également, en lice en simple, dès mardi en affrontant au second tour à l’Américaine Alycia Parks (45ème WTA), tombeuse de sa compatriote Lauren Davis, ce soir en deux sets (6-3 / 6-2).

Dans le Top 10 mondial, le classement publié lundi est inchangé, avec toujours la Bélarusse Aryna Sabalenka, en tête de la hiérarchie mondiale devant la Polonaise Iga Swiatek et l’Américaine Cori Gauff.

L’Américaine Jessica Pegula, sans jouer, profite de points perdus par la

Kazakhe Elena Rybakina pour lui ravir la quatrième place.

La plus forte progression du Top 20 est celle de la Tchèque Barbora

Krejcikova, championne de Roland-Garros en 2021, qui gagne trois rangs et

revient à la 10e place grâce à sa victoire dimanche au tournoi de San

Diego.

Elle éjecte du Top 10 la Française Caroline Garcia, qui recule à la 11e

place.

Top 10 du classement WTA publié lundi:

Aryna Sabalenka (BLR) 9266 pts Iga Swiatek (POL) 8195 Cori Gauff (USA) 6165 Jessica Pegula (USA) 5755 (+1) Elena Rybakina (KAZ) 5665 (-1) Marketa Vondrousova (CZE) 3830 Ons Jabeur (TUN) 3771 Karolina Muchova (CZE) 3765 Maria Sakkari (GRE) 3560 Barbora Krejcikova (CZE) 3220 (+3)