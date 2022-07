Ooredoo célèbre le Festival Internationale de Carthage avec les enfants de SOS Village

Le 14 juillet 2022, le plus grand événement culturel du pays ; « Le Festival International de Carthage » a été lancé dans sa 56ème édition. Après deux ans de pandémie qui ont mis toutes les activités artistiques en pause, le théâtre romain de Carthage a rouvert ses portes à un public assoiffé de culture.

Ooredoo Tunisie étant le sponsor officiel de ce grand festival était présent pour accueillir les spectateurs avec des cadeaux et de l’animation. L’opérateur téléphonique a marqué sa présence dans cette édition et a réservé des espaces pour immortaliser ces moments magiques.

En tant qu’opérateur de télécommunications de premier plan et partie intégrante des communautés dans lesquelles il opère, Ooredoo à travers son programme de RSE « Tounes T3ich » a profité de cette occasion pour apporter de la joie dans les cœurs des enfants du village SOS Siliana et leur a donné la chance de découvrir ce lieu historique et d’assister au spectacle de comédie musicale dédié aux enfants « Alice » par Oussama Mhidi.

D’autres initiatives seront prévues au profit de tous les villages SOS afin que chacun puisse bénéficier de la magie de ce magnifique espace.

« Notre soutien à ce festival prestigieux n’est qu’une partie de notre stratégie visant à répandre la culture et la joie. Nous sommes très heureux de notre partenariat avec le Festival International de Carthage, qui promet d’être majestueux dès ses premiers spectacles. Nous vous invitons à venir découvrir le programme et vivre des moments inoubliables avec Ooredoo », a déclaré M. Mansoor Rashid Al Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie. Des surprises vous attendent au stand de Ooredoo au Festival International de Carthage, soyez au rendez-vous.