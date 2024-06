Ooredoo mettra de l’IA dans les Data Centers en Tunisie 

Nvidia a signé un accord pour déployer sa technologie d’intelligence artificielle dans des centres de données appartenant au groupe de télécommunications qatari dans cinq pays du Moyen-Orient, a déclaré à Reuters le PDG d’Ooredoo.

Selon la même source, « l’accord marque le premier lancement à grande échelle de Nvidia dans une région vers laquelle Washington a limité l’exportation de puces américaines sophistiquées pour empêcher les entreprises chinoises d’utiliser le Moyen-Orient comme une porte dérobée pour accéder aux technologies les plus récentes ».

Plus important encore, « Il fera d’Ooredoo la première entreprise de la région capable de donner aux clients de ses centres de données au Qatar, en Algérie, en Tunisie, au Koweït et aux Maldives, accès à la technologie d’IA et de traitement graphique de Nvidia, a déclaré Ooredoo dans un communiqué