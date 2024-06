Ouverture des candidatures pour les startups tunisiennes, sénégalaises et marocaines

L’organisation Open Startup (OST), acteur clé dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Afrique, a annoncé, mercredi, l’ouverture des candidatures pour son « OST Program », une initiative panafricaine conçue en collaboration avec Columbia Engineering et Columbia Business School de New York et visant à soutenir les startups en phase de développement initial (early-stage) et les talents prometteurs de Tunisie, du Sénégal et du Maroc.

Le programme se déroulera de septembre 2024 à janvier 2025. Il est spécifiquement conçu pour aider 30 startups sélectionnées (10 de chaque pays) à passer du stade de démonstration de concept (PoC) au produit minimum viable (MVP), au cours d’un programme hybride intensif de 18 semaines.

Les participants bénéficieront d’un processus de formation et de mentorat personnalisés délivrés par des experts internationaux et soutenus par des étudiants MBA de Columbia Business School, d’un accès à un réseau international étendu ouvrant les portes à de nouveaux marchés et investisseurs potentiels ainsi que des voyages internationaux immersifs organisés à New York, en Tunisie et au Maroc, pour offrir aux participants une exposition internationale des opportunités de réseautage.

Un fonds totalisant 50 000 $ sera réparti entre les startups finalistes pour stimuler leur croissance, sans cession de parts.

Le « OST Program » offre deux parcours distincts. Un premier pour les startups en début de parcours, ayant déjà un POC, prêtes à développer leur MVP et à élargir leurs opérations. Un deuxième pour les talents Individuels, c’est-à-dire aux personnes passionnées d’entrepreneuriat, possédant des compétences techniques et/ou interpersonnelles, souhaitant intégrer des startups dynamiques et contribuer à leur succès.

Les candidats intéressés peuvent postuler via les liens suivants :

Startups : httpss://www.f6s.com/ost-program/apply

Talents Individuels : httpss://www.f6s.com/ost-program-solo-talent/apply

Les candidatures seront clôturées le 21 Juillet 2024. Les détails sur le programme sont disponibles sur ce lien.

Open Startup (OST) est une organisation non gouvernementale qui favorise l’innovation à travers l’entrepreneuriat, l’éducation et les échanges interculturels. En connectant les écosystèmes à travers l’Afrique et au-delà, OST entend construire des communautés qui favorisent l’innovation et le développement des capacités.