Ophtalmologie: Pour la première fois en Tunisie, une greffe de cornée de haute précision à l’hôpital public Charles Nicolle

Une équipe de médecins du service ophtalmologique de l’hôpital universitaire Charles Nicole à Tunis, a réussi à réaliser, pour la première fois en Tunisie, une greffe de cornée de haute précision, à travers la technique de « kératoplastie endothéliale ultra-mince », une nouvelle procédure, très précise et peu invasive utilisée pour traiter certaines maladies de la cornée. La Kératoplastie est, en effet, le fait de remplacer une cornée endommagée, malade ou qui a perdu sa transparence par une cornée transparente provenant de l’oeil d’un donneur.

La préparation et la greffe de cornée ont été réalisées par une équipe de de spécialistes 100 % tunisienne, moyennant un appareil de pointe permettant de découper précisément la cornée, a précisé le ministère de la Santé, dans un communiqué.

Cet exploit ne manquerait pas de réduire le recours à l’importation de cornées de l’étranger, de contribuer à l’accélération du rythme de traitement et à la réduction du temps d’attente pour les patients, a encore indiqué la même source.

C’est aussi un témoignage du développement de la chirurgie ophtalmologique dans le secteur public en Tunisie, estime le département de la Santé.

