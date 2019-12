Orange Fab Tunisie : 7 start-up sélectionnées pour des contrats commerciaux à l’international

Après une première édition réussie, l’accélérateur corporate Orange Fab Tunisie a décidé de continuer dans sa lancée, à travers une deuxième saison encore plus prometteuse.

Rappelons qu’Orange Fab Tunisie a accéléré durant la saison 1, un total de 5 start-up. Cette aventure humaine a été couronnée par des «success stories» : RoamSmart et NextGen, qui ont eu l’opportunité de signer des contrats commerciaux avec le Groupe Orange et la Fondation Orange, boostant ainsi leur développement à l’échelle internationale.

On peut également citer, parmi les start-up qui ont développé avec l’opérateur, des services hautement innovants sur le marché: Hexastack qui a développé avec les équipes digitales d’Orange Tunisie «Djingo el Damdoum», premier chatbot en langue tunisienne sur Messenger, ou encore Wattnow qui élargie de plus en plus ses scopes techniques et commerciaux, en travaillant étroitement avec les équipes Energie d’Orange Tunisie.

Pour sa deuxième saison, Orange Fab Tunisie a sélectionné, 7 start-up prometteuses en fonction de leur secteur d’activité répondant aux objectifs stratégiques de l’Opérateur à savoir :

Un focus spécifique sur le contenu VAS pour diversifier et ludifier l’expérience des clients d’Orange Tunisie.

Une plus grande efficacité des points de contact avec les clients.

Le développement du capital humain et de la marque employeur responsable.

Les 7 start-up du programme d’accélération d’Orange Fab Tunisie – Saison 2 :

Artify (Contenu)

Une plate-forme de vidéo à la demande (VOD), de productions audiovisuelles spécialisée dans le cinéma Tunisien. Celle-ci propose un contenu de plus de 70 films et compte prochainement inclure les feuilletons et les pièces théâtrales.

Plus d’infos sur https://artify.tn/

Galactech (Contenu)

Premier agrégateur tunisien de contenu VAS pour les jeux vidéo, VOD, contenu éditorial faisant office d’intermédiaire entre les producteurs de contenu et les plateformes de partage en ligne.

Plus d’infos sur https://www.galactechstudio.com

FabSkill (RH)

Un outil RH en ligne basé sur l’intelligence artificielle, le recrutement vidéo et l’évaluation des candidats afin d’enrichir le processus de recrutement (profiling, KPIs sur les campagnes,…).

Plus d’infos sur https://fabskill.com

NGSign (Digitalisation)

Première plateforme Tunisienne de signature électronique en ligne homologuée par l’ANCE, NG Sign garantit l’identification du signataire de manière certaine grâce à un outil optimisé, simple à utiliser et rapide à intégrer.

Plus d’infos sur https://www.ng-sign.com/

Attila (Expérience Client)

Solution chatbot focalisée sur la compréhension et l’engagement du client sur le canal digital. Intégrant l’intelligence artificielle pour créer les meilleures interactions avec les clients.

Plus d’infos sur http://www.attila.ai

Seemba (Contenu)

Solution Plug & Play (SDK) de monétisation de jeux sur mobile et qui les transforme en n’importe quelle plateforme e-sport.

Plus d’infos sur https://www.seemba.com/

Winshot (Retail)

Une plate-forme d’analyse de bout en bout alimentée par l’intelligence artificielle qui relie les entreprises de grande consommation aux boutiques informelles en Afrique, par l’intermédiaire de collaborateurs indépendants, pour un suivi en temps réel des problèmes de distribution et des ruptures de stock. L’objectif est d’améliorer la disponibilité des produits et leur réapprovisionnement en rayon.

Plus d’infos sur https://www.f6s.com/winshot

Orange Fab Tunisie, que des avantages pour les start-up

Rappelons que ce programme est destiné aux start-up innovantes ayant une activité de plus de 3 ans et qui répondent aux besoins de Business Units d’Orange. L’objectif premier d’Orange Fab Tunisie est de créer des partenariats commerciaux entre les start-up et les Business Units d’Orange ou/et ses partenaires locaux et internationaux.

Grâce au groupe Orange et ses partenaires, les start-up sélectionnées bénéficieront d’un accès au marché international et à 3 à 6 mois d’accompagnement sur-mesure. Parmi les avantages que présente le programme d’accélération d’Orange Fab Tunisie, on peut citer :

_ Une présence internationale sur 17 territoires à travers le monde

_ Un programme de mentorat personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chacune des start-up sélectionnées

_ L’accès à des événements nationaux & internationaux

_ Le Démo Day : rencontres stratégiques (investisseurs, grands groupes, réseau Orange Fabs international… ).

